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شوقي غريب لـ صدى البلد: طلبات المنتخب أوامر و أعمل على 5 ملفات لتطوير الكرة المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوقي غريب لـ صدى البلد: طلبات المنتخب أوامر و أعمل على 5 ملفات لتطوير الكرة المصرية

شزقى غريب
شزقى غريب
يسري غازي

أكد شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة أنه يعمل جاهدا على الإنتهاء من 5 ملفات تساهم فى خطة تطوير الكرة المصرية.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة أعلن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لـ الجبلاية خلفا لـ علاء نبيل.

قال شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: منذ اليوم الأول بعد قرار تعييني وأنا أعمل جاهدا على 5 ملفات فى الكرة المصرية.

تابع شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: الملف الأبرز تضمن أجندة مسابقات رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري فى الموسم الجديد.

شدد شوقى غريب المدير الفنى لـ اتحاد الكرة على أن المسابقات المحلية فى الموسم الجديد لن تشهد أية تأجيلات وذلك بالتنسيق بين القائمين من الكوادر الإدارية فى رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة الذين يتمتعون بإحترافية كبيرة فى ذلك المجال.  

أضاف شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: جرى تنسيق مع رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة فى حضورى حول المسابقات المحلية بحيث تخدم المنتخب الوطني الأول.

واصل شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: جميع المسابقات المحلية ستكون فى خدمة منتخب مصر الأول لا سيما وأن الفراعنة الكبار مقبل على مشاركات هامة فى تصفيات أمم إفريقيا والمونديال.

واستطرد شوقى غريب المدير الفنى لـ اتحاد الكرة: طلبات جهاز منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام حسن أوامر ونعمل على تلبية كافة الإحتياجات الخاصة بمعسكرات الفراعنة الكبار. 

ولفت إلى أن رابطة الأندية المحترفة بالتنسيق مع اتحاد الكرة والإدارة الفنية فى الجبلاية لن تألوا جهدا فى تلبية احتياجات ومطالب الجهاز الفنى لمنتخب الفراعنة الكبار فى قادم الأيام.

وقال أيضا شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: سنعمل مع رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة على تلبية مطالب جهاز منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن فى مواعيد المعسكرات التدريبية للفراعنة الكبار في قادم الأيام.

شوقى غريب اتحاد الكرة رابطة الأندية المحترفة منتخب مصر الوطني حسام حسن

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