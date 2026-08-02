هيفاء وهبي سفيرة عالمية لبرنامج EQUAL بنيويورك

احتفالًا بمسيرة فنية حافلة ألهمت المرأة في مختلف أنحاء المنطقة، اختار Spotify النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لتمثيل العالم العربي ضمن برنامج EQUAL العالمي.

أعلن Spotify عن اختيار النجمة اللبنانية هيفاء وهبي سفيرةً عالمية لبرنامج EQUAL لشهر يوليو، لتصبح أحدث فنانة عربية تتصدّر لوحة Spotify الإعلانية في ساحة "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك، في خطوة تحتفل بمسيرتها الفنية وتأثيرها المستمر على المستمعين داخل العالم العربي وخارجه.

اختيار هيفاء وهبي

ويأتي هذا الاختيار مع تصدّر هيفاء وهبي غلاف قائمة EQUAL Arabia لشهر يوليو، تأكيدًا على مكانتها كإحدى أبرز أيقونات البوب العربية، وتأثيرها الذي يواصل تجاوز حدود المنطقة إلى جمهور عالمي.

وأطلق Spotify برنامج EQUAL عالميًا في عام 2021 بهدف دعم الفنانات وتعزيز حضورهن على الساحة الموسيقية العالمية. ومن خلال EQUAL Arabia، يحتفي البرنامج بإبداعات الفنانات في العالم العربي، مسلطًا الضوء على مواهبهن وتأثيرهن الثقافي، وربط موسيقاهن بجمهور ومستمعين داخل المنطقة وحول العالم.

وعلى مدار أكثر من عقدين، ثبتت هيفاء وهبي مكانتها في العالم العربي، من خلال مسيرة تجاوزت حدود الموسيقى لتشمل السينما والتلفزيون وعالم الأزياء، لتصبح واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في المنطقة العربية. ومع كل مرحلة من مسيرتها، واصلت تقديم أعمال تركت بصمتها لدى الجمهور، وعززت حضورها كإحدى أبرز نجمات البوب في المنطقة.

وتضم مسيرتها عدداً من الألبومات الناجحة، من بينها "بدي اعيش" و"حبيبي أنا"، إلى جانب مجموعة من الأغاني التي أصبحت جزءاً من ذاكرة البوب العربي. وحتى اليوم، حققت أعمالها أكثر من 150 مليون استماع على Spotify، في انعكاس لاستمرار حضورها الفني ووصول موسيقاها إلى مستمعين من مختلف أنحاء العالم.

وبصفتها السفيرة العالمية لبرنامج EQUAL لشهر يوليو، تصدّرت هيفاء غلاف قائمة تشغيل EQUAL العالمية، إلى جانب غلاف قائمة تشغيل EQUAL Arabia، كما ظهرت على لوحة Spotify الإعلانية في ساحة "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك يوم 30 يوليو.

وقالت هيفاء وهبي: “يعني لي الكثير أن أكون السفيرة العالمية لبرنامج Spotify EQUAL. فهذا البرنامج يعكس إيماني بأهمية تمكين المرأة ودعمها لتجاوز كل ما قد يحد من طموحاتها، لتصل بصوتها وفنها وقصتها إلى العالم. ويحتفل البرنامج بمسيرة المرأة وإنجازاتها في مختلف أنحاء العالم، ويشرّفني أن أكون جزءاً من هذه المبادرة.”

وأضافت سارة زكي، مدير شراكات الفنانين وشركات الإنتاج في Spotify مصر: “نجحت هيفاء وهبي على مدار أكثر من عشرين عاماً في أن تصنع لنفسها مكانة استثنائية في الموسيقى العربية، وأن تلهم جيلاً كاملاً من الفنانات من خلال شخصيتها الفنية وصوتها وحضورها. ومن خلال برنامج EQUAL، نواصل الاحتفال بالفنانات اللواتي يساهمن في تشكيل الثقافة الموسيقية اليوم، وهيفاء تمثل نموذجاً حقيقياً لهذا التأثير الذي يمتد داخل المنطقة وخارجها.”

ويمكن للمستمعين اكتشاف المزيد من أعمال أبرز الفنانات في المنطقة من خلال قائمة تشغيل EQUAL Arabia على Spotify.