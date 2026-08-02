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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المسرح الشمالي يختتم آخر فعاليّاته الثقافية في جرش الـ40

مهرجان جرش
مهرجان جرش
سعيد فراج

اختتم المسرح الشمالي، في الليلة العاشرة من فعاليّات مهرجان جرش للثّقافة والفنون بدورته الأربعين، فعاليّاته الثّقافيّة مع فرقة "فينيكس" الغربيّة في يومها الثاني.

فرقة فينيكس

وواصلت "فينيكس" عروضها البهلوانيّة، مُستخدمةً التّأثيرات البصريّة والموسيقى.

وقدّموا مجموعةً من الألعاب النّاريّة، منها: لف الحلقات المُشتعلة حول الجسد، والقفز فوق النّار، مؤدّين بعض الرّقصات الرّياضيّة كالجمباز.

واستعرضت الفرقة رسومًا وأشكال مُختلفةً منها: علم الأردنّ، وتصميم لكلمة جرش من خلال تحريك قضبان الضّوء وتدويرها.

وأظهر الجمهور تفاعلًا كبيرًا مع فقرات العرض، متبادلين الحديث مع الفرقة والتّرحيب بهم.

ومن الجدير بالذّكر، أنّ المسرح الشّماليّ احتوى فعاليّاتٍ من جنسيّاتٍ عدّةً هذا العام، إذ استضاف العديد من الفنّانين المُختصّين في الغناء والعزف والعروض المختلفة، وسط حضورٍ لافتٍ من أهالي جرش والأردنّ.

جرش مهرجان جرش مهرجان جرش للثّقافة والفنون فرقة فينيكس الأردن

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