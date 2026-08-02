مروان خوري وعبير نعمة يشعلان حفل مهرجان جرش الـ40

بين مشاعر الحب والغرام والحنين عاش جمهور جرش ليلة رومانسية استثنائية على مدرجات المسرح الجنوبي، برفقة أصوات اشتهرت بدفئها والمشاعر التي تنبض بها أوتارها.

وفي هذه الأمسية الغنائية اجتمع على خشبة المسرح الجنوبيّ الفنانيين اللبنانيين عبير نعمة ومروان خوري ليسطرا بصوتهما واحدة من أجمل ليالي جرش في دورته الـ40.

نعمة: مش صدفة إنكم نشامى

ووسط حضور جماهيري كبير، أطلت الفنانة عبير نعمة صاحبة الصوت الدافئ على أنغام أغنية " قهوة" التي تفاعل معها الجمهور بحب كبير وشوق لسماع رقة صوتها.

ورحبت من بعدها نعمة بجمهور جرش قائلة “مساء الجمال والتاريخ والعظمة بمسرح جرش، أنا وانتو الليلة سهرانين ومعنا صدى مئات الفنانين اللي غنوا على هاد المسرح العظيم، لما اوقف بجرش ما بوقف باسمي بس بوقف باسم بلدي لبنان، وبوصلكم من بلدي لبنان حب كتير، هالليلة انتو بقلبي، انتو بلد الشهامة والكرامة ومش صدفة انه اسمكم النشامى”.

حفل عبير نعمة

وتابعت " على أمل الليلة انه نبني ذكريات حلوه تبقى معكم على طول، وشكرا لإدارة مهرجان جرش وللفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مارك أبو نعوم" شكرا لانكم دائما بتغمروني بالمحبة الكبيرة الي ما بتنوصف إن شاءالله الليلة ما بتفارقكم على طول."

واستكملت نعمة وصلتها الغنائية بباقة من أجمل أغانيها التي جاء جمهور جرش لعيش برفقتها أصدق المشاعر، ومنها "بعدني بحبك"، "أمل "، و "بلا ما نحس" التي تفاعل معها الجمهور بحب ورددها برفقتها.

وعلى أنغام أغنية "من بعدك" تعالت الأصوات حماساً، واتبعتها باغنية "شو بعمل"، "ودعت الليل" ، وتعالت الهتافات مع أغنية "لوحي بطرف المنديل".

عبير نعمة

وبصوتها الدافىء نقلت الجمهور لعالم مليء بالمشاعر مع أغاني "يا ترى" ، "سنزهر في حطامنا"، "اعمل ناسيني"، "كل ما تقلي" وعلى أنغام أغنية "بصراحة" تعالت أصوات الجماهير حبا وشوقا ليرافقها في غنائها.

وختمت نعمة وصلتها الفنية بأغنية "بيبقى ناس" التي تفاعل معها الجمهور بحب كبير، وشكرت جمهور جرش على محبتهم وتفاعلهم الرائع معها.

خوري.. سلام وحب من بيروت للأردن

وبعد طول انتظار أطل الفنان اللبناني مروان خوري على جمهور جرش الذي استقبله بحب كبير، وعلى أنغام أغنية " يا رب" بدأ وصلته الغنائية و تعالت أصوات الجماهير ليرافقه في غنائها ويطغى صوتهم على صوته.

ورحب من بعدها خوري بجمهور جرش قائلا "سعيد بوجودي اليوم بجرش، عندي شعور انه هي الليلة استثنائية، تحياتي لكل شخص منكم وسلام حب من بيروت لعمان، الأردن الصديقة للبنان دائما، الليلة هغني أنا بس رح نغني سوا أكثر " ووجه تحية لفرقته الموسيقية المرافقة له.

مروان خوري

واستكمل من بعدها خوري وصلته الغنائية بباقة من أشهر أعماله الفنية ومنها "كل ساعة"، "مش عم بتروحي من بالي"، و"ليل مبارح".

و دعا خوري الفنانة عبير نعمة لتشاركه المسرح لغناء أغنية "وينك" ورافقها على البيانو الذي أبدع في العزف عليه، وقدموا سويا "دويتو" لأول مرة أغنية "إحساسي" التي لامست قلوب الجماهير بجمالها.

واستكمل من بعدها خوري وصلته الغنائية بواحدة من أجمل أغنياته التي يحفظها جمهوره المحب عن ظهر قلب وكانت "كل القصايد" التي أشعلت الأجواء وزادت من حماس الجماهير.

وعلى أنغام أغنية "قصر الشوق" تعالت أصوات الجماهير وتبعها بأشهر أعماله التي لحنها ومنها "حدا عارف" ،" بتمون" ، "لو " و"معقول " التي رافقه الجمهور في غنائها.

واستكملت الليلة في جماليتها بأغنية "بعشق روحك" ، "اطلع فيي" التي ودع بها جمهور جرش، وشكرهم على وجودهم معه في هذه الليلة التي ستبقى في ذاكرته كأجمل الليالي.

وفي هذه الليلة الرومانسية التي حملت عنوان "الحب" سطر خوري ونعمة ليلة لا تنسى في مدينة جرش الأثرية التي ستبقى شاهدة على جمالها وإبداعها الفني .