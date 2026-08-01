الشامي والحايك يشعلان حفل مهرجان جرش الـ40

شهد المسرح الجنوبي في مهرجان جرش ليلة فنية شبابية مميزة، أحياها النجمان الصاعدان لين الحايك والشامي، في واحدة من أبرز محطات مسيرتهما الفنية، حيث وقفا على أحد أهم مسارح المهرجانات العربية.

فقرة لين الحايك

وافتتحت الحفل الفنانة اللبنانية لين الحايك، التي لفتت الأنظار بموهبتها وصوتها القوي، وقدمت أولى فقراتها بأغنية "يا سعد" وسط تفاعل واضح من الجمهور، قبل أن تعبر عن سعادتها بالوقوف على خشبة المسرح الجنوبي وتحقيق أحد أحلامها.

وقدمت الحايك خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني العربية الشهيرة، من بينها "سألوني الناس"، "حبيتك تنسيت النوم"، و"كيفك أنت" للسيدة فيروز، حيث ردد الجمهور كلماتها معها. كما تغنت بعدد من الأغاني الرومانسية مثل "ليل العاشقين"، "بتمون"، "أكتر"، "أصابك عشق"، "خلص الدمع"، "توصى فيه" و"ما بعرف"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

لين الحايك

كما تنقلت بين الأغاني القديمة والحديثة، وقدمت أعمالاً أخرى منها "كل اللي لاموني"، "لو"، "يا بتفكر يا بتحس" و"لون عيونك"، إلى جانب أغنيتها الخاصة "أنت هوي" التي لاقت تفاعلاً واسعاً وتصفيقاً حاراً.

واختتمت الحايك فقرتها بأغنية "على بابي واقف قمرين"، حيث شاركها الجمهور الغناء، موجهة لهم الشكر على حفاوة الاستقبال، ومتمنية لقاءهم مجدداً في أمسيات قادمة.

لين الحايك

فقرة المطرب الشامي

من جانبه، أطل الفنان السوري الشامي على جمهوره وسط حماس كبير، مقدماً أغنية "جيناك" مصحوبة بعرض راقص، ليتفاعل معها الحضور بشكل لافت. وعبر الشامي عن سعادته بالغناء على مسرح احتضن كبار نجوم الفن العربي، موجهاً الشكر للجمهور على حضوره ودعمه.

وقدم الشامي خلال وصلته الغنائية مجموعة من أشهر أغانيه، من بينها "يا ليل ويالعين"، "صبرا"، "دوالي"، "بتهون"، "أنا بعدم" و"بي بي"، كما أشعل الأجواء بأغانٍ أخرى مثل "كيفو"، "خدني"، "ملكة جمال الكون"، "بفديكي" و"سميتك سما"، التي رددها الجمهور معه بحماس.

المطرب الشامي

واختتم الشامي الحفل بأغنيته "دكتر"، وسط تفاعل وهتافات كبيرة من الجمهور، موجهاً الشكر لهم ومتمنياً لقاءهم مجدداً في أمسيات أخرى داخل مدينة جرش الأثرية.