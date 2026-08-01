طارق طرقان وابناؤه على المسرح المكشوف وعمرو سليم فى سيد درويش

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 2026 الذى أقيم خلال شهرى يوليو وأغسطس بإشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه وذلك من خلال أمسيتين متوازيتين بالقاهرة والإسكندرية ينطلقا فى الثامنة والنصف مساء الخميس 6 أغسطس .

حفلات الأوبرا

فعلى المسرح المكشوف بالقاهرة يقدم الفنان طارق العربى طرقان وأبناؤه بمصاحبة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة نخبة مختارة من شارات مسلسلات الرسوم المتحركة الشهيرة منها المحقق كونان، كابتن ماجد، ريمى، داى الشجاع وغيرها من الأعمال التى ساهمت فى غرس المبادئ النبيلة والقيم السامية فى نفوس أجيال .

كما يلتقى الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته بجمهور مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حيث يقدم برنامجا ثريا يضم مفاجآت فنية إلى جانب مجموعة مختارة من روائع الموسيقى العربية التى أعاد صياغتها لتناسب آلة البيانو .

وكان مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء قد ضم سلسلة من العروض الفنية المتنوعة التى احتضنها المسرح المكشوف بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالأسكندرية وشارك فيها مجموعة من نجوم الغناء والفرق الموسيقية ليؤكد رسالة الأوبرا الهادفة إلى نشر الإبداع الجاد فى المجتمع وترسيخ دور الثقافة فى بناء الوعى والارتقاء بالذوق العام .