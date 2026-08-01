إلهام شاهين تشوق الجمهور بكواليس «حين يكتب الحب» من كورنيش الإسكندريه

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها لقطات جديدة من كواليس تصوير فيلمها الجديد «حين يكتب الحب»، الذي انطلق تصويره خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك».

ونشرت إلهام شاهين صورًا جمعتها بالفنان السوري معتصم النهار على كورنيش الإسكندرية، وعلّقت عليها قائلة: «أحلى آيس كريم على كورنيش إسكندرية»، في إشارة إلى الأجواء المميزة التي تجمع فريق العمل أثناء التصوير.

ويشهد الفيلم الظهور السينمائي الأول لمعتصم النهار في مصر، بعدما أعلنت الشركة المنتجة انضمامه رسميًا إلى فريق العمل مؤخرًا.

كما تعاقدت الشركة المنتجة مع الفنانة سوسن بدر للمشاركة في الفيلم، فيما تستكمل خلال الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل استعدادًا لاستكمال التصوير.

ويضم فيلم «حين يكتب الحب» نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد الفيشاوي، وإلهام شاهين، ومعتصم النهار، وسوسن بدر، وهو من تأليف سجى م الخليفات، وإخراج محمد هاني، وإنتاج نايف عبدالله



