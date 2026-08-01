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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بزيادة تصل لـ31 قرشا وتطبق بأثر رجعي.. أسعار شرائح الكهرباء للعدادات مسبوقة الدفع

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

نشر جهاز مرفق الكهرباء، قيمة الزيادة في شرائح الكهرباء بعد إقرار الزيادة 12٪ على جميع الشرائح ماعدا الشريحة الأولى.

وينشر صدى البلد ، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمستهلكين، بعد اعتمادها رسميًا، على أن يبدأ تطبيقها بأثر رجعي اعتبارًا من استهلاك شهر يوليو الجاري، والذي يتم تحصيلها ضمن فاتورة  شهر أغسطس.اما العدادات مسبوقة الدفع فيتم خصم الزيادة بأثر رجعي ويتم الخصم عند شحن عداد الكهرباء. 

وشهدت التعريفة الجديدة تثبيت سعر الشريحة الأولى، مع زيادة أسعار باقي الشرائح بنسب متفاوتة، في إطار إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، مع استمرار دعم محدودي الاستهلاك.

اسعار الكهرباء بعد الزيادة 


الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.
في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ساعة شهريًا

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 251 قرشًا بدلًا من 210 قروش.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا.

100 مليار جنيه دعم الدولة لفاتورة الكهرباء


جدير بالذكر أن الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التى تم اقرارها، حيث يتحمل المواطن 25% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، وتتحمل الدولة 103 جنيهات، ويسدد 30%

من الفاتورة عند استهلاك 100 كيلوات ساعة وتتحمل الدولة 191 جنيها، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة تتحمل الدولة 318 جنيهات، ويسدد المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة، وعند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريا يسدد المشترك 49% من قيمة التكلفة وتتحمل الدولة 419 جنيهات، وفى فاتورة استهلاك 400 كيلووات ساعة يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه، وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة يسدد المواطن 59% من إجمالى التكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيها، وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة يدفع المواطن 62% وتتحمل الدولة 620 جنيهاً لكل فاتورة، وعندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلوات ساعة يتحمل المواطن 88% من اجمالى التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما عند استهلاك 2000 كيلوات ساعة يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة

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