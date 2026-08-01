لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ليلى علوي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة ليلى علوي

وظهرت ليلى علوي، مرتديه جمبسوت أنيق باللون الفوشيا، وجاء بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى علوي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ليلى علوي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى علوي