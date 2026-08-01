الخارجية الروسية: أوكرانيا تنقل أسلحة إلى بؤر التوتر بالشرق الأوسط وأفريقيا

قال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، إن أوكرانيا تنقل جزءًا من الأسلحة، التي تتلقاها من شركائها الغربيين إلى بؤر التوتر في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف ميروشنيك- في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت- أن "الأسلحة تصل عبر "المحور الأوكراني" إلى بؤر التوتر في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط".

واعتبر أن أوكرانيا أصبحت اليوم واحدة من أكبر مراكز تجارة الأسلحة غير المشروعة، إذ تُنقل إليها كميات هائلة من الأسلحة من قبل شركائها الغربيين، ثم يُعاد توجيه جزء منها إلى مناطق أخرى.