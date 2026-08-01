غادروا بالفعل وآخرون يقتربون .. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للموسم الجديد، بعدد من الوديات حيث يواجه بترول أسيوط يوم 5 أغسطس.
وحقق الأهلي نتائج مميزة خلال أول وديتين بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، ثم الفوز امام لافيينا بنتيجة 7-1.
ويختتم الأهلي معسكره الإسباني بمواجهة برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس.
و رحل عدد من الاعبين عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية:
أسماء الراحلين عن الأهلي:
محمد شكري بيع نهائي إلي النادي المصري .
مصطفى العش بيع نهائي إلى النادي المصري .
محمد سيحا حارس المرمى إعارة للنادي المصري.
السلوفيني نيتس جراديشار إعارة .
بينما هناك عدد من نجوم الأهلي يقتربون من الرحيل:
-أشرف داري يسعي لايجاد عرض فى دوريات الخليج.
-رضا سليم هناك منافسة بين الجيش الملكي والمغرب الفاسي لضمه.
-محمد الضاوي كريستو يرغب فى البقاء بالدوري التونسي .
-محمد على بن رمضان هناك مفاوضات جادة لانتقاله إلى نادي الشمال القطري .
-عمر الساعي هناك مفاوضات مع المصري لانضمامه بشكل نهائي.