غادروا بالفعل وآخرون يقتربون .. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للموسم الجديد، بعدد من الوديات حيث يواجه بترول أسيوط يوم 5 أغسطس.

وحقق الأهلي نتائج مميزة خلال أول وديتين بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، ثم الفوز امام لافيينا بنتيجة 7-1.

ويختتم الأهلي معسكره الإسباني بمواجهة برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس.

و رحل عدد من الاعبين عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية:

أسماء الراحلين عن الأهلي:

محمد شكري بيع نهائي إلي النادي المصري .

مصطفى العش بيع نهائي إلى النادي المصري .

محمد سيحا حارس المرمى إعارة للنادي المصري.

السلوفيني نيتس جراديشار إعارة .

بينما هناك عدد من نجوم الأهلي يقتربون من الرحيل:

-أشرف داري يسعي لايجاد عرض فى دوريات الخليج.

-رضا سليم هناك منافسة بين الجيش الملكي والمغرب الفاسي لضمه.

-محمد الضاوي كريستو يرغب فى البقاء بالدوري التونسي .

-محمد على بن رمضان هناك مفاوضات جادة لانتقاله إلى نادي الشمال القطري .

-عمر الساعي هناك مفاوضات مع المصري لانضمامه بشكل نهائي.