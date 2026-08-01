43 درجة.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس اليوم والغد

كشفت منار غانم نائب رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم ذروة موجة الطقس الحار، حيث تسجل العظمي اليوم 40 درجة، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية بفارق 5 درجات.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

ولفتت إلى أن هناك ارتفاع كبير في نسب الرطوبة الذي يعمل على جعل درجة الحرارة المحسوسة في الظل تصل إلى 43 درجة، ومع غياب أشعة الشمس يكون الطقس مائل للحرارة رطب.

وأوضحت أن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بدأت في الانخفاض ولكن اليوم هناك نشاط للرياح على البحر المتوسط وعلى المواطنين الحذر واتباع الإرشادات.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية بأن ذروة الطقس الحار ستكون اليوم وغدا، ولذلك ننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة.