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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تحسن الطقس .. إقبال كبير من رحلات اليوم الواحد على شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
أحمد بسيوني

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، توافدًا كثيفًا من المصطافين بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغال بعدد من شواطئ القطاع الشرقي، في الوقت الذي رفعت فيه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي بسبب ارتفاع الأمواج.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف موقف الشواطئ ونسب الإشغال منذ بداية اليوم، موضحة أن معدلات الإشغال في القطاع الشرقي تراوحت بين 80 و90%، بينما سجلت شواطئ أبو قير المميز، وإسكندر، والعصافرة المميز، ومحمود سعيد، وعروس البحر إشغالًا كاملًا بنسبة 100%.

وبشأن حالة البحر في القطاع الشرقي، جرى رفع الراية الخضراء على شواطئ المنتزه أول وثان، إلى جانب شاطئ بحري المميز بحي الجمرك، بما يسمح بالنزول إلى المياه مع ضرورة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ.

فيما رُفعت الراية الصفراء على باقي شواطئ حي الجمرك، وشاطئ جليم وشواطئ حي وسط، وهو ما يعني ضرورة توخي الحذر أثناء السباحة والالتزام بتوجيهات رجال الإنقاذ.

أما شاطئ ستانلي، فشهد رفع الراية الحمراء، التي تعني منع نزول البحر، نظرًا لظروف البحر التي لا تسمح بالسباحة الآمنة، مع التأكيد على ضرورة عدم مخالفة التعليمات حفاظًا على سلامة المصطافين.

وفي القطاع الغربي، وصلت نسبة الإشغال إلى نحو 50%، بينما سجل شاطئ الهانوفيل المجاني إشغالًا كاملًا بنسبة 100%. وفي المقابل، رفعت الإدارة الرايات الحمراء على جميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي بسبب ارتفاع الأمواج، مع منع السباحة لحين تحسن واستقرار حالة البحر.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين التوجه إلى الشواطئ التي لا تزال تستقبل أعدادًا من المصطافين، للمساهمة في تخفيف الكثافات عن الشواطئ التي وصلت إلى نسب إشغال كاملة.

كما شددت على أهمية الالتزام بألوان الرايات المعلنة وتعليمات رجال الإنقاذ، وعدم النزول إلى المياه بالشواطئ التي ترفع الراية الحمراء، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

شواطئ الإسكندرية كامله العدد رحلات اليوم الواحد اقبال كبير توافد كبير الرايات الانقاذ

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