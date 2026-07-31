روسيا تعلن استهداف مركز لفرز البريد في دنيبروبتروفسك الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة استهدفت مركزًا أوكرانيًا لفرز البريد في مقاطعة دنيبروبتروفسك، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة بين موسكو وكييف.

وقالت الوزارة إن الموقع المستهدف كان يُستخدم، بحسب الرواية الروسية، لأغراض مرتبطة بالجهود العسكرية الأوكرانية، من دون أن تقدم في الإعلان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنها.

وتأتي هذه الضربة المعلنة في وقت تشهد فيه مناطق عدة داخل أوكرانيا تكثيفًا للهجمات الروسية، بالتزامن مع استمرار الضربات المتبادلة بين الجانبين على خلفية الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

ولم يتسنَّ، بصورة مستقلة، التحقق من الرواية الروسية بشأن طبيعة المنشأة المستهدفة أو الأضرار التي لحقت بها.

كما أن الإعلان الروسي لم يتضمن، في المعلومات المتاحة، تفاصيل مؤكدة بشأن وقوع ضحايا جراء الضربة.

وتواصل موسكو وكييف تبادل الاتهامات بشأن استهداف المنشآت والبنية التحتية، فيما تبقى المعلومات الميدانية الصادرة عن طرفي الحرب بحاجة إلى تحقق مستقل قبل اعتمادها بصورة نهائية.