قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيقة كريستيانو رونالدو تكشف مفاجأة بشأن زواجه من جورجينا.. ماذا حدث؟
الذكاء الاصطناعي وسلاح التضليل.. كيف يواجه القانون جرائم الفيديوهات المفبركة؟
برلماني: التعاون الزراعي مع أوغندا يعزز الأمن الغذائي ويفتح أسواقا جديدة للمنتجات المصرية
تداول 26 سفينة و40 ألف طن بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة
بنت أصول.. شاهد لحظة بكاء هنا الزاهد بجنازة والد تامر حسني
تقارير: محمد صلاح يوافق على عرض اتحاد جدة براتب 25 مليون دولار سنويًا
بعد وفاة شخص.. حبس 5 أشخاص أداروا مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالقاهرة
التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض
محذرا من تكرار أزمة «سبتة».. ترامب للأمريكيين: إذا فاز الديمقراطيون فلن تعيشوا حياة جيدة
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق بشأن قضايا حوض النيل
كونكاكاف يرفض مقترح الفيفا بشأن بيع حصص كأس العالم
إبراهيم حسن: تابعنا هيثم حسن لأكثر من عام.. وتأخر انضمامه لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذكاء الاصطناعي وسلاح التضليل.. كيف يواجه القانون جرائم الفيديوهات المفبركة؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
محمد البدوي

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج صور ومقاطع فيديو شديدة الواقعية، الأمر الذي فتح الباب أمام استخدامها في أغراض إيجابية، لكنه في الوقت نفسه أثار مخاوف متزايدة من استغلالها في نشر الشائعات وتزييف الحقائق والإضرار بالأفراد والمؤسسات، ومع تنامي هذه الظاهرة، تبرز تساؤلات حول المسؤولية القانونية لمروجي المحتوى المفبرك. 

الذكاء الاصطناعي

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 

وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود كامل، المحامي بالنقض، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج أو نشر فيديوهات وصور مزيفة بقصد التضليل أو التشهير يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مهما كانت الوسيلة المستخدمة في تصنيع المحتوى.

وأكد المستشار محمود كامل، المحامي بالنقض، أن اللجوء إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في فبركة الصور أو مقاطع الفيديو ونشرها بهدف التضليل أو الإساءة للآخرين يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن التطور التكنولوجي لا يلغي المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الأفعال.

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

وخلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أوضح أن المحتوى المفبرك، حتى إذا تم إنتاجه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يندرج ضمن جرائم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات وإثارة البلبلة، مؤكدًا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يحمّل ناشر هذا المحتوى المسؤولية القانونية الكاملة.

عمالقة التكنولوجيا يضخون أكثر من تريليون دولار في سباق الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن التشريعات المصرية تواكب التطورات المتسارعة في التكنولوجيا، لافتًا إلى وجود توجه نحو تشديد العقوبات المرتبطة بإساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع انتشار مقاطع الفيديو المزيفة التي يصعب على كثيرين التفرقة بينها وبين المحتوى الحقيقي.

الصين تدرس تشديد قيود تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق

وحذر المحامي بالنقض من الانسياق وراء السعي إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة أو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشر محتوى غير موثق، مؤكدًا أن تحقيق "التريند" لا يشكل مبررًا قانونيًا، ولا يعفي مرتكب هذه الأفعال من المساءلة والعقوبات التي يحددها القانون.

الذكاء الاصطناعي أدوات الذكاء الاصطناعي إنتاج صور ومقاطع فيديو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

إنفانتينو

مقال بريطاني يهاجم إنفانتينو: خطة بيع جزء من الفيفا تهدد مستقبل كرة القدم العالمية

محمد نور

بالصور .. محمد نور يتألق فى صيف العلمين الجديدة بحفل كامل العدد

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن: نحتاج إلى صناعة ظهيرين ورأس حربة للمنتخب المصري

بالصور

التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض

ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد