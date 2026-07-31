أزمة تضرب BMW.. تقارير تتحدث عن تسريح 8 آلاف موظف

كشفت مجموعة “بي إم دبليو” الألمانية عن خطة لإلغاء نحو 8000 وظيفة داخل ألمانيا بحلول نهاية عام 2027، وذلك عبر برنامج مغادرة طوعية جرى الاتفاق عليه مع مجلس العمال.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلانات مشابهة من شركات سابقة مثل فولكس فاجن، مرسيدس بنز، وبورش، مما يعكس الضغوط المتزايدة على المحرك الصناعي في ألمانيا إثر تراجع المبيعات والتحول نحو المركبات الكهربائية.

تفاصيل الخطة والموظفون المستهدفون

تستهدف الخطة عرض خيارات المغادرة الطوعية على نحو 40000 موظف دائم من أصل 85000 موظف يعملون لصالح بي إم دبليو في ألمانيا.

وتشمل خفض الموظفين في القطاعات الإدارية، والتطوير، والوظائف المكتبية، مع استثناء موظفي خطوط الإنتاج والمصانع. وتهدف الشركة من هذا الاستثناء إلى الحفاظ على طاقة الإنتاج وتصنيع السيارات دون تعطيل خطوط التجميع الميدانية.

أسباب إعادة الهيكلة وتراجع المبيعات في الصين

ترجع بي إم دبليو هذا الإجراء إلى انخفاض الأرباح والمنافسة الشديدة في السوق الصيني؛ حيث انخفضت مبيعات الشركة في الصين بنسبة 30% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالعام الماضي.

كما تزامنت الأزمة مع تزايد ضغوط التعريفات الجمركية الأمريكية وارتفاع تكاليف تطوير منظومات الدفع الحديثة، ما دفعت الإدارة إلى تسريع إجراءات خفض النفقات التشغيلية.