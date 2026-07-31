النيابة تحقق.. التحفظ على مسئول حمام سباحة في شبين القناطر بعد غرق شاب

تحفظت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية على مسؤول أحد حمامات السباحة بمنطقة شبين القناطر، وذلك على خلفية مصرع طالب غرقًا أثناء وجوده داخل حمام السباحة، في واقعة باشرت النيابة العامة التحقيق فيها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بغرق الطالب أحمد محمد عبد العال، البالغ من العمر 18 عامًا، داخل أحد حمامات السباحة بدائرة مركز شبين القناطر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين وفاة الطالب بعد تعرضه للغرق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



وقررت الأجهزة الأمنية التحفظ على مسؤول حمام السباحة لحين استكمال التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة والإشراف داخل المكان.



وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث.