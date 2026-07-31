الصحة: مبادرة رعاية كبار السن تقدم خدماتها لـ2.9 مليون مواطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية لـ2 مليون و966 ألف مواطن من سن 65 عامًا فأكثر ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، وذلك منذ انطلاقها عام 2022 وحتى منتصف يوليو 2026، في إطار حزمة مبادرات رئيس الجمهورية «100 مليون صحة».

تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن

تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن عبر الكشف عن الأمراض غير السارية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الدهون بالدم والاعتلال الكلوي والأنيميا وسوء التغذية، إلى جانب إجراء الفحص الإكلينيكي الشامل.

وتشمل الخدمات المقدمة رسم القلب والموجات فوق الصوتية على البطن والكبد وفحص النظر وتقييم صحة الفم والأسنان، بما يضمن متابعة دقيقة للحالة الصحية العامة، فضلاً عن الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والمعرفية المصاحبة للتقدم في العمر من خلال الاستبيانات المعتمدة. ويحصل المستفيدون على كارت متابعة دورية، مع إحالة الحالات التي تستلزم تدخلات متقدمة إلى المستشفيات.