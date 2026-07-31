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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العلاج الطبيعي: ضبط منتحل صفة عميد أثناء محاولته إنهاء إجراءات بمقر النقابة

ضبط منتحل صفة عميد أثناء محاولته إنهاء إجراءات بمقر النقابة
ضبط منتحل صفة عميد أثناء محاولته إنهاء إجراءات بمقر النقابة
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، ضبط شخصين داخل مقر النقابة بالتجمع الخامس، بعد محاولة أحدهما إنهاء معاملة عن طريق انتحاله صفة.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنه تم القبض على المدعو "عمرو صلاح محمد علي عابدين"، أمس الخميس 30 يوليو 2026، بعدما ادعى أنه عميد يعمل في إحدى الجهات، وذلك في محاولة لإدخال الغش والتدليس بغرض إنهاء معاملة تخص الدكتورة "أميرة حسين السيد أحمد نصر"، ممارس العلاج الطبيعي.

وأضافت النقابة،: أنه تم التحفظ على المذكورين والإبلاغ عنهما إلى الجهات المختصة، حيث تم القبض عليهما داخل مقر النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتجمع الخامس، وتم إنهاء الإجراءات القانونية من قبل الشرطة والنيابة العامة.

وناشدت النقابة جميع المواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع المتهم أو الوقوع ضحية لتصرفاته غير المسؤولة، مؤكدة أن البيان يأتي بشكل موجز ومقتضب نظرا لأن المتهمين ما زالا قيد التحقيقات، وحتى انتهاء الإجراءات القانونية.

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