قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تغلق منشأة غير مرخصة لزراعة الشعر ببني سويف وتضبط منتحلي صفة طبيب
مواجهة قوية.. حمزة عبد الكريم أساسي مع برشلونة أمام برمنجهام سيتي
جون إدوارد يودع الزمالك برسالة مؤثرة.. ويتخذ قرارًا بشأن الشرط الجزائي
حماس: يجب موافقة إسرائيل أولا على اتفاق نزع السلاح
موعد ومكان جنازة الدهشوري حرب
بريطانيا تتهم شخصا بالتجسس لصالح الحرس الثوري على قاعدة أكروتيري الجوية
سؤال برلماني حول نتائج الثانوية العامة ووقائع الغش الإلكتروني
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر
وفاة الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق
علامات فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
البحث عن شاب تعرض للغرق فى مياه البحر بمطروح
خطوة بخطوة.. طريقة الاغتسال الشرعية والصحيحة من الجنابة للرجال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

 تستعد وزارة الصحة والسكان ، خلال الساعات القليلة المقبةل لإعتماد حركة تنقلات لوكلاء  الوزارة بمحافظات الجمهورية المختلفة ، بعد عرضها علي الدكتور خالد عبدالغفار ، عقب إنتهاء اللجنة الفنية  من تقرير الإداء لكافة المديريات ووكلاء الوزارة . 

 وينشر موقع «صدى البلد الإخباري» أبرز ملامح الحركة والتي اتسمت التنقلات أكثر منها ضخ دماء جديد ، هذا بالاضافة الي عدد من الإعتذارات التي تقدمها بها عدد من وكلاء الوزارة الحاليين بعدم رغبتهم في النقل من المحافظات الحالية. 

 ووفقاً لمصادر خاصة لـ صدي البلد ،  سيتم نقل الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وكيلاً لوزارة الصحة بالجيزة بدلاً من الدكتور إسحاق جميل الذي سيتولي منصب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية . 

 وكيل صحة جديد للفيوم 

 كما ستصمن الحركة  تصعيد الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة بالقلويبة ليتولي منصب وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، كذلك نقل الدكتور حمودة الجزار  من محافظة الدقهلية ليتولي مهام عمله وكيلاً لوزارة الصحة بالاسكندرية  ، علي أن يتولي الدكتورة رشا خضر وكيلة  وزارة الصحة بالدقهلية . 

وستشمل الحركة أيضا  نقل الدكتور  عمرو دويدار  وكيلاً لصحة قنا قادماً من سوهاج  ، كا سيتم تعيين الدكتور أسامة بليل وكيلاً لوزارة الصحة  بالغربية . 

 وأكدت المصادر أنه تم تجديد الثقة في الدكتور عمرو مصطفي وكيلاً لصحة المنوفية ، والدكتور إسلام عساف وكيلاً لصحة البحيرة ، 
 

حركة تنقلات لوكلاء الوزارة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالجيزة وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالاسكندرية محافظة الدقهلية وزارة الصحة بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

حكم مباراة الأرجنتين وميسي

حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟

تنسيق كليات التمريض 2026

تنسيق كليات التمريض 2026.. مؤشرات القبول والحد الأدنى لطلاب علمي علوم

محمد صلاح

20 مليون يورو من بشكتاش.. نادي سعودي يستعد بقوة لخطف محمد صلاح

ترشيحاتنا

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تعامل الحكومة مع أزمة ميناء دمياط.. إدارة متكاملة للأزمة واحتواء سريع للتداعيات

تعامل الحكومة مع أزمة ميناء دمياط.. إدارة متكاملة للأزمة واحتواء سريع للتداعيات

وفد أوغندي رفيع المستوى يتفقد عدداً من المشروعات الزراعية والحيوانية في مصر

وفد أوغندي رفيع المستوى يتفقد عدداً من المشروعات الزراعية والحيوانية في مصر

بالصور

علامات فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

فستان ناعم.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح
سعيد صالح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد