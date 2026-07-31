بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تستعد وزارة الصحة والسكان ، خلال الساعات القليلة المقبةل لإعتماد حركة تنقلات لوكلاء الوزارة بمحافظات الجمهورية المختلفة ، بعد عرضها علي الدكتور خالد عبدالغفار ، عقب إنتهاء اللجنة الفنية من تقرير الإداء لكافة المديريات ووكلاء الوزارة .

وينشر موقع «صدى البلد الإخباري» أبرز ملامح الحركة والتي اتسمت التنقلات أكثر منها ضخ دماء جديد ، هذا بالاضافة الي عدد من الإعتذارات التي تقدمها بها عدد من وكلاء الوزارة الحاليين بعدم رغبتهم في النقل من المحافظات الحالية.

ووفقاً لمصادر خاصة لـ صدي البلد ، سيتم نقل الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وكيلاً لوزارة الصحة بالجيزة بدلاً من الدكتور إسحاق جميل الذي سيتولي منصب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية .

وكيل صحة جديد للفيوم

كما ستصمن الحركة تصعيد الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة بالقلويبة ليتولي منصب وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، كذلك نقل الدكتور حمودة الجزار من محافظة الدقهلية ليتولي مهام عمله وكيلاً لوزارة الصحة بالاسكندرية ، علي أن يتولي الدكتورة رشا خضر وكيلة وزارة الصحة بالدقهلية .

وستشمل الحركة أيضا نقل الدكتور عمرو دويدار وكيلاً لصحة قنا قادماً من سوهاج ، كا سيتم تعيين الدكتور أسامة بليل وكيلاً لوزارة الصحة بالغربية .

وأكدت المصادر أنه تم تجديد الثقة في الدكتور عمرو مصطفي وكيلاً لصحة المنوفية ، والدكتور إسلام عساف وكيلاً لصحة البحيرة ،

