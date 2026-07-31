فستان ناعم.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الإعلامية ياسمين عز، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

تفاصيل إطلاله ياسمين عز

وتألقت ياسمين عز، مرتديه فستان طويل وناعم باللون الازرق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عز، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين عز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الإعلامية ياسمين عز