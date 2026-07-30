قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيرة : أحمد زكي لم يتزوج إلا هالة فؤاد .. وأعرف جميع علاقاته العاطفية
أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا
محمد أبو العينين : أمن مصر وسيادتها خطوط حمراء
لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026
دخل الطب ومخدش الشهادة .. مصعب العباسي يبكي على الهواء
متى يبدأ صرف معاشات أغسطس 2026؟.. موعد الحسم والأماكن بدون زحام
داعم يدخل الخدمة .. صندوق جديد بصلاحيات واسعة لتمويل مشروعات التنمية والعدالة الاجتماعية
الثامن على الجمهورية أدبي : هدفي تشريف مصر مثل محمد صلاح ومجدي يعقوب
شهيرة : أحمد زكى قالي معنديش مقبرة .. وطلب يندفن وسط زملائه الفنانين
الدوري التشيلي يحرم فوزينيا من اسمه الشهير على القميص .. ما السبب؟
حياتك هتتقلب .. إرسال صورة بطاقة الرقم القومي يورطك في جرائم لم ترتكبها
مصطفى بكري : القوات المسلحة لا تفرط في الأمن القومي .. والتماسك الوطني ضرورة لمواجهة التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضحايا "فبركة" نتيجة الثانوية العامة 2026: مجاميعنا اتغيرت.. والتعليم:حذرنا الطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026
نتيجة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، منشورات تكشف عن وقوع عددا من الضحايا نتيجة الثانوية العامة 2026 المفبركة التي تم نشرها على روابط وهمية قبل الإعتماد الرسمي من وزير التربية والتعليم

نتائج متضاربة بأكثر من مجموع

حيث كتب سيد جلال الهلبي متسغيثا عبر فيس بوك : بنتى كانت ٩٠% وبعد ٣٠ساعة اتفاجئت أن مجموعها ٥٥% 

وكتب يوسف حشمت على فيس بوك منشور نصه كالتالي : ظهر لنا نتيجتين فرق بينهم ساعة .. ايه لازم نسمسر ع الناس حسبي الله ونعم الوكيل 

وقالت آية كمال في استغاثة أخرى عبر فيس بوك : نتيجة بنات اختي / اسراء يسري شعبان و/آلاء يسري شعبان ، كل واحدة طلع لها نتيجتين والفرق بين النتيجتين نصف ساعة النتيجة الأولي ٩٢٪ ،٨٥٪والنتيجة التانية واحدة ٥٤٪ والثانية دور ثان ويشهد ربنا أن الطالبتان من المتفوقين 

كما كتب جينيفر أيمن : ظهر لي نتيجتين الفرق بينهم ثلاث ساعات بالظبط يجماعة حرام بقا والله حرام بدل مكنت هقدم علي المنحه و اتقبل.. الاقي فين دلوقتي جامعه تقبل 50% هنا حتي و ليه اشيل كيميا بعد مكنت 90%

ونشر يوسف سامي السوالمي : أنه ظهر له نتيجتين الفرق بينهم نصف ساعة فقط كما يلي 

وكتبت جومانا أكرم : ظهر لي نتيجتين مختلفتين الفرق بينهم ساعة هو دا طبيعي ياجماعه بجد استهتار 

التعليم : رابط وهمي ظهر لنتيجة الثانوية العامة 2026 قبل الإعتماد


وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة كانت قد حذرت قبل ظهور النتيجة ، من تداول رابط مفبرك لـ نتيجة الثانوية العامة 2026 يقدم نتائج لا أساس لها من الصحة للطلاب

ونفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم لأي موقع من المواقع ، مشدداً على إعلانها لجميع الطلاب في وقت بعد اعتمادها رسميا من وزير التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026  بنسبة نجاح النظام الجديد 75.1%، والنظام القديم 72.1%.

نتيجة الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 وزير التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

وزير التربية والتعليم

مصاريف المدارس التجريبية 2027 بالأرقام .. خبر عاجل لطلاب "الرسمية لغات والمتميزة"

الطالب المتوفي

بعد مصرعه غرقًا .. انهيار أب بخبر نجاح ابنه المتوفى في الثانوية العامة بكلمات مبكية

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد