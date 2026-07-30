ضحايا "فبركة" نتيجة الثانوية العامة 2026: مجاميعنا اتغيرت.. والتعليم:حذرنا الطلاب

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، منشورات تكشف عن وقوع عددا من الضحايا نتيجة الثانوية العامة 2026 المفبركة التي تم نشرها على روابط وهمية قبل الإعتماد الرسمي من وزير التربية والتعليم

نتائج متضاربة بأكثر من مجموع

حيث كتب سيد جلال الهلبي متسغيثا عبر فيس بوك : بنتى كانت ٩٠% وبعد ٣٠ساعة اتفاجئت أن مجموعها ٥٥%

وكتب يوسف حشمت على فيس بوك منشور نصه كالتالي : ظهر لنا نتيجتين فرق بينهم ساعة .. ايه لازم نسمسر ع الناس حسبي الله ونعم الوكيل

وقالت آية كمال في استغاثة أخرى عبر فيس بوك : نتيجة بنات اختي / اسراء يسري شعبان و/آلاء يسري شعبان ، كل واحدة طلع لها نتيجتين والفرق بين النتيجتين نصف ساعة النتيجة الأولي ٩٢٪ ،٨٥٪والنتيجة التانية واحدة ٥٤٪ والثانية دور ثان ويشهد ربنا أن الطالبتان من المتفوقين

كما كتب جينيفر أيمن : ظهر لي نتيجتين الفرق بينهم ثلاث ساعات بالظبط يجماعة حرام بقا والله حرام بدل مكنت هقدم علي المنحه و اتقبل.. الاقي فين دلوقتي جامعه تقبل 50% هنا حتي و ليه اشيل كيميا بعد مكنت 90%

ونشر يوسف سامي السوالمي : أنه ظهر له نتيجتين الفرق بينهم نصف ساعة فقط كما يلي

وكتبت جومانا أكرم : ظهر لي نتيجتين مختلفتين الفرق بينهم ساعة هو دا طبيعي ياجماعه بجد استهتار

التعليم : رابط وهمي ظهر لنتيجة الثانوية العامة 2026 قبل الإعتماد



وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة كانت قد حذرت قبل ظهور النتيجة ، من تداول رابط مفبرك لـ نتيجة الثانوية العامة 2026 يقدم نتائج لا أساس لها من الصحة للطلاب

ونفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم لأي موقع من المواقع ، مشدداً على إعلانها لجميع الطلاب في وقت بعد اعتمادها رسميا من وزير التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026 بنسبة نجاح النظام الجديد 75.1%، والنظام القديم 72.1%.