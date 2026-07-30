الإعدام شنقًا لـ6 متهمين بقتل سائق وإلقاء جثمانه بمصرف في الشرقية

اصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتلة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم حامد، ومايكل نعيم، وأحمد إبراهيم رضا، وسكرتارية أحمد رمزي، اليوم، حكمها بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة المتهم السابع بالحبس لمدة عام،لإتهامهم بقتل سائق من أبناء قرية التلين التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح،بسبب خلافات سابقة بينهم.

تعود أحداث القضية رقم 16842 لسنة 2025 جنايات مركز منيا القمح، والمقيدة برقم 1253 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى شهر فبراير 202‪5، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: محمد ر. ع. ع، ومحمد س. ع. خ، ومحمد ع. ع، ومحمد ح. م. ح، والسيد غ. ال، والسيد غ. خ، ومحمد ش. م. ع، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل المجني عليه "عمرو"، الذي يعمل سائقًا ومقيم بقرية التلين،عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أعدوا مخططًا للاعتداء على المجني عليه، إذ اعترضوا طريقه أثناء توجهه لإحضار وجبة الإفطار،ثم قاموا باختطافه عنوة والتعدي عليه بالضرب، وتعذيبه وتقييده وتعليقه بإحدى الأشجار، قبل أن يضعوه داخل جوال ويلقوا به في مصرف "تل مسمار"، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، حتى فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد، والخطف، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، إلى جانب اتهامات أخرى وردت بأمر الإحالة، قبل أن تنتهي المحكمة إلى إصدار حكمها بمعاقبة ستة متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة المتهم السابع بالحبس لمدة عام.