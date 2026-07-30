قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة وكازاخستان، اللتين تعتبرهما كييف شريكتين، تتضرر بشكل متزايد من سياسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي قالت إنها تتجاوز الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن زاخاروفا قولها: إنه "من المقلق للغاية أن يواصل الأوكرانيون مهاجمة البنية التحتية المدنية للطاقة في البحر الأسود، على الرغم من التصريحات الحادة للدول التي تعتبرها كييف شريكة - في هذه الحالة، كازاخستان والولايات المتحدة - والتي تتضرر بشكل متزايد من سياسات زيلينسكي".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت المتحدثة أن الدول الأوروبية تطالب باستمرار بمقعد على طاولة المفاوضات بشأن النزاع الأوكراني، إلا أن أوروبا ترفض الاستماع إلى موقف روسيا.