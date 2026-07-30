الاتحاد الأوروبي يخصص 10 مليارات يورو لإنشاء 7 مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي

أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 10 مليارات يورو لتمويل إنشاء سبعة مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي في دول الاتحاد الأوروبي، في إطار مساعيها لتقليص الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة والصين، مع استهداف جذب استثمارات خاصة لا تقل عن 20 مليار يورو.

وذكرت المفوضية - في بيان اليوم الخميس - أن عدد المشروعات ارتفع من خمسة إلى سبعة بسبب الإقبال الكبير من الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن هذه المنشآت ستضم معالجات متقدمة للذكاء الاصطناعي، ومراكز بيانات، وتقنيات الحوسبة السحابية، والبنية التحتية للاتصالات عالية السرعة، إلى جانب 19 منشأة مماثلة قائمة بالفعل.

وأضافت أن باب التقدم للمشاركة في المشروعات سيظل مفتوحا حتى 12 نوفمبر المقبل، على أن يتم إعلان الفائزين مطلع عام 2027.