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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب ينجح في ضم شادي حسين

صورة من التقديم
صورة من التقديم
إسلام مقلد

نجحت إدارة نادي المقاولون العرب في إبرام صفقة هجومية قوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالإعلان رسمياً عن التعاقد مع الهداف "شادي حسين"، نجم نادي زد السابق، في صفقة انتقال حر لتعزيز القوة الضاربة للفريق.

وشهدت جلسة توقيع العقود حضور المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، والكابتن طلعت محرم، مدير الكرة، حيث أتم الطرفان الاتفاق بإنهاء إجراءات انضمام اللاعب لصفوف "ذئاب الجبل" بعقد رسمي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

اعتزازه الشديد بارتداء قميص المقاولون العرب

​وفي أول تصريح له عقب التوقيع، أعرب شادي حسين عن اعتزازه الشديد بارتداء قميص المقاولون العرب مجددا بعد اللعب في صفوف الناشئين، واصفاً النادي بأنه أحد أعمدة الكرة المصرية التاريخية، كما أكد المهاجم الجديد للذئاب أنه سيبذل قصارى جهده رفقة زملائه لتقديم موسم استثنائي وضمان تواجد الفريق في المكانة التي تليق بعراقته وتاريخه الحافل.

أبرز المهاجمين في الدوري المصري

ويعتبر شادي حسين واحداً من أبرز المهاجمين في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة بفضل تحركاته الذكية وحسه التهديفي العالي، وينتظر أن يشكل وجوده في الخط الأمامي للمقاولون العرب إضافة تكتيكية وفنية كبرى للجهاز الفني.

نادي المقاولون العرب المقاولون العرب شادي حسين نادي زد الدوري المصري

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