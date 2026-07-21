عرض إماراتي يقترب من خطف عمر الوحش .. والمقاولون يحسم موقفه قريبا

تلقى نادي المقاولون العرب عرضًا رسميًا من نادي العروبة الإماراتي للتعاقد مع لاعب وسط الفريق عمر الوحش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام النادي الإماراتي بتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وينتظر نادي العروبة، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، رد إدارة المقاولون العرب لحسم الصفقة، بعدما تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب.

ويعد عمر الوحش أحد العناصر الأساسية في صفوف ذئاب الجبل، بعدما انضم إلى الفريق في بداية الموسم الماضي قادمًا من الاتحاد السكندري، وقدم مستويات مميزة، حيث شارك في 35 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

ولم يكن عرض العروبة هو الأول للاعب، إذ سبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى دبا الحصن الإماراتي خلال الفترة الماضية، قبل أن يدخل العروبة بقوة في سباق التعاقد معه.

وكان المقاولون العرب قد أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بمجموعة الهبوط في الدوري المصري، ونجح في تفادي الهبوط إلى دوري المحترفين، بعد موسم واحد فقط من عودته إلى الدوري الممتاز.

ويملك عمر الوحش، صاحب الـ31 عامًا، خبرات كبيرة في الكرة المصرية، إذ بدأ مسيرته مع الإسماعيلي، ثم خاض تجربة إعارة مع مصر للمقاصة، قبل الانتقال إلى الاتحاد السكندري، ومنه إلى المقاولون العرب، الذي ينتظر حسم مستقبله خلال الأيام المقبلة.