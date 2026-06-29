قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ 9 أطفال من مأساة في سيارة حضانة بسوهاج | شاهد تصرّف السائق المعجزة
أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض لشهر المحرم 1448.. أدعية مستجابة للرزق وقضاء الحوائج
مع اشتداد الصيف .. هكذا تقلل استهلاك التكييف للكهرباء وتوفر 45% من الفاتورة
قرار يهم أصحاب المخابز.. تأجيل تطبيق الخصم المباشر على المخابز لـ 1 أغسطس
الحق بيع .. أسعار الذهب في مصر اليوم
وزير الصحة يعتمد مقترح تشكيل مجلس إدارة جديد لـ فاكسيرا
قرار بشأن وفاء مكي في قضية سب وقذف صحفية
حي الهرم يستجيب لشكاوى المواطنين ويرفع تراكمات القمامة بشارع بدوي سقارة | صور
تحرك برلماني عاجل لمواجهة فوضى البودكاست ومطالبات بإطار تشريعي لتنظيم الأوضاع
بعد موافقة البرلمان .. هل يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش؟
لقطة حصدت ملايين المشاهدات .. قصة التوأم الفاتن في كأس العالم 2026
ماريسكا مدربًا لـ مانشستر سيتي خلفا لـ جوارديولا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب يستانف تدريباته استعدادا للموسم المقبل

سامي قمصان
سامي قمصان
حسام الحارتي

عاد فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لسامي قمصان، إلى استئناف تدريباته بالجبل الأخضر، استعداداً للموسم المقبل 2026-2027.

وعقد سامي قمصان جلسة خاصة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات، وأكد المدير الفني للمقاولون على لاعبيه ضرورة بذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة لحجز مكان أساسي بالفريق.

وتعاهد لاعبو المقاولون على تقديم مستوى يليق بتاريخ ذئاب الجبل في الموسم القادم وحجز مقعد في المربع الذهبي 

أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع ميدو جابر في صفقة انتقال حر وذلك عقب انتهاء تعاقده مع النادي المصري البورسعيدي.

وجرت مراسم توقيع العقود في حضور المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، وطلعت محرم، مدير الكرة، حيث وقع اللاعب على عقد يمتد لمدة 3 مواسم ، مؤكداً سعادته بالانضمام إلى قلعة "ذئاب الجبل.

ووجه النادي المصري الشكر لنجمه اللاعب ميدو جابر، وذلك بعد ثلاثة مواسم قضاها اللاعب مع النسور الخضر، الذي توج خلاله المصري بلقب بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم (كأس عاصمة مصر) للمرة الأولى في تاريخه.

وعبر حساب النادي المصري على فيسبوك، كتب النادي: (شكرًا ميدو جابر على كل اللي قدمته مع النسور الخُضر كنت جزء أساسي من الرحلة نتمنى لك التوفيق والنجاح في كل خطوة قادمة).

ويواصل مسئولو النادي المصري بحث عدد من السير الذاتية لعدد من اللاعبين الأفارقة للتعاقد معهم استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، وذلك عقب الاستقرار على قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق بناء على طلب عماد النحاس المدير الفني للمصري.

المقاولون العرب سامي قمصان بالجبل الأخضر الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل حنث اليمين حال الحلف على الأبناء له كفارة.. وهل قراءة القرآن بدون تدبر تنقص الأجر.. هل يشترط الطهارة عند قراءة القرآن؟

رئيس مدينة طابا

مشهود له بحسن الخلق وللتفاني في العمل.. تفاصيل مصرع رئيس مدينة طابا بجنوب سيناء

حملة للتبرع بالدم

بمشاركة المحافظين.. انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم في المحافظات

بالصور

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

صناع الـ Fan Zone يكشفون كواليس التجربة في صاحبة السعادة

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

بعد ما حدث لطارق التلمساني.. متى يكون تشوش الرؤية إنذارًا خطيرًا؟

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد