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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات صباحية له اليوم الجمعة 14-8-2026؛ في محلات  الصاغة المختلفة 

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب استقرارًا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

تحركات الذهب 

فقد سعر جرام الذهب مقدار ما يقارب 55 جنيهًا منذ بدء تعاملات مساء اليوم وحتي الساعات الأخيرة من التداول.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6270 جنيها .

سعر عيار 24 

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7165 جنيها للشراء و 7107 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6568 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6270 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وبلغ سعرعيار 18 الأوسط انتشارًا 5347 جنيها للشراء و5331 جنيها للبيع .

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.16 ألف جنيه للشراء و49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4353 دولار للشراء و4352 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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