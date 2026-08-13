قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسمة وهبة : شركات المحمول بتسأل عن اسم الأم ليه؟
الحريف وصل.. رسميا أحمد عبد القادر في بيراميدز
محمد رمضان يلتقي حسام حسن بعد بروفة حفله بالساحل الشمالي
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد فعل صادم من خالد الغندور على عودة أكرم توفيق للأهلي.. بتعملوها إزاي دي؟

خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران

علق الإعلامي خالد الغندور على عودة أكرم توفيق إلى صفوف النادي الأهلي، بعد رحيله عن الفريق خلال الفترة الماضية وانتقاله إلى الشمال القطري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ما سمعته من بعض الأهلاوية المنتمين للإعلام أو على السوشيال ميديا عند رحيل أكرم توفيق واختياره للشمال القطري ورفضه عرض الأهلي شيء يدعو للاستغراب، وخصوصًا بعد عودة أكرم للأهلي مرة أخرى وعدم تعليقهم أو إشادتهم بعودته.. وهنا بتعملوها إزاي دي».

الأهلي يعلن عودة أكرم توفيق

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا تعاقده مع أكرم توفيق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن نادي الشمال القطري عقب فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.

وتأتي عودة أكرم توفيق إلى الأهلي بعد فترة قصيرة قضاها في الدوري القطري، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة مع الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

الأهلي يستعد لمواجهة يوروبا الإسباني

ويواصل الأهلي تحضيراته للموسم الجديد خلال معسكره المقام في إسبانيا، حيث يستعد لخوض مباراة ودية أمام يوروبا الإسباني يوم الجمعة 14 أغسطس، في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً، على ملعب سيف بوسك دي توسكا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بادالونا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ودية، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، وشهد اللقاء تسجيل علي محمود وأقطاي عبد الله وأحمد زيزو أهداف الفريق.

وأهدر سفيان بنجديدة ركلة جزاء خلال المباراة بعدما تصدى لها حارس الفريق الإسباني.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله عدد من التدريبات والمباريات الودية، أبرزها مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس.

الأهلي يستعد لانطلاق الدوري

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة وادي دجلة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس وتختتم يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على جدول المسابقة بسبب ارتباطات البطولات القارية.

خالد الغندور الأهلي اكرم توفيق الانتقالات الصيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

الأهلي

لاعب الأهلي ينتقل إلى إستريلا دا أمادورا البرتغالي

احمد عبد القادر

الحريف وصل.. بيراميدز يعلن ضم أحمد عبدالقادر

محمود صلاح

الأهلي يحسم صفقتي محمود صلاح وتوفيق محمد.. تفاصيل الاتفاق المالية

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد