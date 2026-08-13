رد فعل صادم من خالد الغندور على عودة أكرم توفيق للأهلي.. بتعملوها إزاي دي؟

علق الإعلامي خالد الغندور على عودة أكرم توفيق إلى صفوف النادي الأهلي، بعد رحيله عن الفريق خلال الفترة الماضية وانتقاله إلى الشمال القطري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ما سمعته من بعض الأهلاوية المنتمين للإعلام أو على السوشيال ميديا عند رحيل أكرم توفيق واختياره للشمال القطري ورفضه عرض الأهلي شيء يدعو للاستغراب، وخصوصًا بعد عودة أكرم للأهلي مرة أخرى وعدم تعليقهم أو إشادتهم بعودته.. وهنا بتعملوها إزاي دي».

الأهلي يعلن عودة أكرم توفيق

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا تعاقده مع أكرم توفيق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن نادي الشمال القطري عقب فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.

وتأتي عودة أكرم توفيق إلى الأهلي بعد فترة قصيرة قضاها في الدوري القطري، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة مع الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

الأهلي يستعد لمواجهة يوروبا الإسباني

ويواصل الأهلي تحضيراته للموسم الجديد خلال معسكره المقام في إسبانيا، حيث يستعد لخوض مباراة ودية أمام يوروبا الإسباني يوم الجمعة 14 أغسطس، في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً، على ملعب سيف بوسك دي توسكا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بادالونا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ودية، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، وشهد اللقاء تسجيل علي محمود وأقطاي عبد الله وأحمد زيزو أهداف الفريق.

وأهدر سفيان بنجديدة ركلة جزاء خلال المباراة بعدما تصدى لها حارس الفريق الإسباني.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله عدد من التدريبات والمباريات الودية، أبرزها مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس.

الأهلي يستعد لانطلاق الدوري

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة وادي دجلة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس وتختتم يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على جدول المسابقة بسبب ارتباطات البطولات القارية.