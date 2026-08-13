بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

خطفت المطربة ساندي الأنظار بأحدث إطلالاتها الصيفية، التي ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال تجمع بين البساطة والأناقة، مع لمسات عصرية لافتة في اختيار الإكسسوارات وتنسيق الألوان.

تفاصيل إطلالة ساندي

وظهرت ساندي في أحدث ظهور لها مرتدية توب أبيض بدون أكمام، بتصميم بسيط وفتحة رقبة على شكل حرف V، ونسقته مع بنطلون أبيض واسع، لتمنح إطلالتها طابعًا مريحًا يناسب الأجواء الصيفية.



واعتمدت المطربة ساندي على تنسيق اللون الأبيض في الجزء الأساسي من إطلالتها، حيث اختارت توب أبيض وبنطلون أبيض واسع، مع إبراز الخصر بشكل بسيط، ما منحها إطلالة شبابية وعصرية.

وأضافت ساندي لمسة من الألوان إلى إطلالتها من خلال حقيبة يد صغيرة باللون الوردي، حملتها بطريقة كروس، بينما زينت الحقيبة بوشاح حريري ملون، أضاف لمسة مميزة إلى إطلالتها.

نظارة شمسية وإكسسوارات ذهبية

واستكملت ساندي إطلالتها الصيفية بنظارة شمسية كبيرة بتصميم عصري، إلى جانب مجموعة من السلاسل الذهبية الرقيقة حول الرقبة، وأقراط صغيرة.

ساندي

كما ظهرت بأظافر طويلة باللون الأزرق، لتضيف لمسة جريئة ومختلفة إلى إطلالة يغلب عليها اللون الأبيض.

ساندي تعتمد تسريحة شعر بسيطة

ومن الناحية الجمالية، اختارت ساندي تسريحة شعر بسيطة وعملية، حيث رفعت شعرها إلى أعلى في شكل ذيل حصان، مع ترك غرة أمامية منسدلة حول الوجه.

وجاءت الإطلالة بشكل عام مناسبة لأجواء الصيف والخروجات النهارية، خاصة مع اعتماد قطع مريحة وألوان فاتحة وإكسسوارات تضيف لمسات حيوية إلى اللوك.