إصابة 7 أشخاص في حادث ميني باص بنزلة كوبري عرابي بشبرا الخيمة

شهدت نزلة كوبري عرابي حادث تصادم ميني باص بجانب الرصيف، اليوم، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الجهات المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من نزلة كوبري عرابي، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.



ووفقًا للمعلومات الأولية، تسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد طبيعة الإصابات، مع تقديم الرعاية الصحية لهم ومتابعة حالتهم من جانب الفريق الطبي.

كما انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث لمعاينته، والوقوف على ملابساته وأسباب وقوعه، إلى جانب التعامل مع آثار التصادم ورفع الميني باص من الطريق، لمنع حدوث أي تكدسات مرورية.

وتجري الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، مع فحص ملابسات الحادث وبيان الأسباب التي أدت إلى اصطدام الميني باص بالرصيف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه الجهات المختصة جهودها للتعامل السريع مع الحوادث على الطرق، وسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد المرور، خاصة عند نزلات الكباري والمناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.