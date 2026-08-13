وكيل صحة القليوبية يتفقد رمد بنها ويحيل المتغيبين للشؤون القانونية

أجرى الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، صباح اليوم، جولة تفقدية بمستشفى رمد بنها، يرافقه الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، في إطار خطة المديرية لتعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة المنشآت الصحية.



وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة انتظام الأطقم الطبية والإدارية ومستوى الانضباط الوظيفي، حيث جرى رصد حالات غياب وإحالتها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن الالتزام بمواعيد العمل يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان حصول المواطنين على الخدمة الطبية في الوقت المناسب.

كما وجّه إدارة الحوكمة بتكثيف أعمال المرور والمتابعة داخل المستشفى، وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن نتائج الزيارات ومؤشرات الأداء وأبرز الملاحظات والإجراءات التصحيحية، بما يدعم منظومة الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد الدكتور إسحاق جميل إسحاق ضرورة العمل على زيادة معدلات إجراء العمليات الكبرى بالمستشفى، مع الاستفادة المثلى من الإمكانات والموارد المتاحة، بما يسهم في تقليل قوائم الانتظار وتسريع حصول المرضى على الخدمات العلاجية، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بصورة دورية.

وشملت الجولة تفقد العيادات الخارجية وعيادة الأسنان وأقسام الداخلي ووحدة التعقيم والصيدلية، حيث جرى الاطلاع على سير العمل ومراجعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات دون معوقات.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة ربط نتائج المتابعة الميدانية بمؤشرات الأداء الفعلية، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أوجه قصور، مؤكدًا أن الهدف هو تحسين جودة الخدمات الطبية والحفاظ على سلامة المرضى.

وتأتي الجولة ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية لتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، وتعزيز الانضباط والحوكمة، ورفع كفاءة الأداء بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين.