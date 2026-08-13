وكيل صحة القليوبية يحيل طبيبين للتحقيق خلال جولة مفاجئة على المستشفيات

أجرى الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية مفاجئة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، شملت مستشفيي أبو المنجا المركزي وبهتيم المركزي، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والأشعة المقطعية والعمليات، ووجّه بتعزيز بعض التخصصات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية خلال النوبتجيات.

وفي إطار تطبيق الانضباط الوظيفي، تم إحالة طبيبين إلى الشئون القانونية بسبب تغيبهما عن النوبتجية، مع التأكيد على أن الانضباط داخل المنشآت الصحية أساس لضمان جودة الخدمة.

كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واطمأن على جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات على مدار الساعة.

وفي مستشفى بهتيم المركزي، وجّه بزيادة مؤشرات العمليات الجراحية، وسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالصالة الجديدة المضافة إلى وحدة الكلى الصناعي، لتعزيز قدرة المستشفى على تقديم الخدمة واستيعاب احتياجات المرضى.