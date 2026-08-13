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أكرم توفيق ينضم إلى معسكر الأهلي في إسبانيا بعد العودة رسميا.. تفاصيل الصفقة وقيمة عقده
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكرم توفيق ينضم إلى معسكر الأهلي في إسبانيا بعد العودة رسميا.. تفاصيل الصفقة وقيمة عقده

أكرم توفيق
أكرم توفيق
عمرو مصطفى

انضم أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، وذلك بعد إعلان النادي الأحمر رسميًا أمس الأربعاء عودة اللاعب إلى صفوف الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة.

أكرم توفيق يصل معسكر إسبانيا 

وجاءت عودة أكرم توفيق إلى الأهلي عقب إنهاء ارتباطه بنادي الشمال القطري بالتراضي، ليقرر اللاعب العودة من جديد إلى القلعة الحمراء، بعد فترة خاض خلالها تجربة احترافية في الدوري القطري.

ويستعد أكرم توفيق لبدء مرحلة جديدة مع الأهلي، حيث من المنتظر أن ينتظم في تدريبات الفريق خلال المعسكر الخارجي، تحت قيادة الجهاز الفني، من أجل استعادة جاهزيته الفنية والبدنية والدخول سريعًا في حسابات المباريات خلال الموسم الجديد.

تفاصيل عقد أكرم توفيق مع الأهلي

وكشف مصدر عن تفاصيل الاتفاق المالي بين أكرم توفيق وإدارة النادي الأهلي، موضحًا أن اللاعب اتفق مع مسؤولي القلعة الحمراء على توقيع عقد يمتد لمدة 3 سنوات، على أن يحصل على راتب ضمن الفئة الأولى داخل الفريق.

وبحسب الاتفاق، يحصل أكرم توفيق على 25 مليون جنيه خلال الموسم الأول، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه قيمة إعلانات، بينما تزيد قيمة راتبه الأساسي مليوني جنيه في كل موسم من الموسمين الثاني والثالث.

ويحصل اللاعب في الموسم الثاني على 27 مليون جنيه، قبل أن يرتفع راتبه في الموسم الثالث إلى 29 مليون جنيه، ليصل إجمالي قيمة عقده مع الأهلي إلى 90 مليون جنيه على مدار السنوات الثلاث.

وتأتي عودة أكرم توفيق إلى الأهلي في إطار رغبة النادي في تدعيم صفوف الفريق والحفاظ على العناصر التي سبق لها تمثيل القلعة الحمراء، خاصة أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة على المستوى المحلي والقاري، وسبق أن لعب دورًا مهمًا مع الفريق في العديد من البطولات.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني موقف أكرم توفيق من المشاركة في المباريات الودية خلال معسكر إسبانيا، وفقًا لمدى جاهزيته الفنية والبدنية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتأمل جماهير الأهلي أن يمثل أكرم توفيق إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط النادي بالمنافسة على أكثر من بطولة محلية وقارية، في ظل رغبة الإدارة في تجهيز قائمة قوية قادرة على المنافسة وحصد الألقاب.

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