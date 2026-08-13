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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمراض نمط الحياة..استشاري: الحركة والفحوصات المنتظمة خط الدفاع الأول

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

حذر الدكتور ناجي الفريد، استشاري الأمراض الباطنة، من تزايد مخاطر الإصابة بالأمراض غير المعدية المرتبطة بنمط الحياة والعادات اليومية، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ بتغيير السلوكيات غير الصحية والاهتمام بإجراء الفحوصات الطبية بصورة منتظمة.

أمراض غير معدية تهدد الصحة

وأوضح الفريد، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ومحمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الأمراض غير المعدية لا تنتقل عن طريق العدوى، وتشمل أمراض القلب والشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، ومرض السكري.

وأضاف أن قائمة الأمراض المرتبطة بعوامل صحية ونمط الحياة تشمل أيضًا هشاشة العظام الناتجة عن نقص فيتامين «د»، إلى جانب بعض المشكلات العصبية المرتبطة بنقص فيتامين «ب».

قلة الحركة من أبرز عوامل الخطر

وأشار استشاري الأمراض الباطنة إلى أن قلة النشاط البدني والجلوس لفترات طويلة يعدان من أبرز العوامل التي قد تزيد مخاطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، إلى جانب العوامل الوراثية والتاريخ المرضي للعائلة.

ودعا الأشخاص الذين لديهم أقارب مصابون بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب إلى الاهتمام بصورة أكبر بالوقاية، والحرص على المتابعة الطبية والفحوصات الدورية لاكتشاف أي مشكلات صحية في مراحل مبكرة.

نصائح للوقاية من الأمراض

وشدد الفريد على أهمية ممارسة الرياضة بصورة منتظمة، واتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الإكثار من الفواكه والخضروات، مع تقليل تناول الأطعمة المقلية والدهون المشبعة والمصنعة.

كما شدد على ضرورة الإقلاع عن التدخين بمختلف أشكاله، والحفاظ على وزن مناسب، إلى جانب الحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم، باعتبارها عوامل أساسية للحفاظ على الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

فحوصات طبية كل 6 أشهر

ونصح استشاري الأمراض الباطنة بإجراء فحوصات طبية دورية كل 6 أشهر، تشمل قياس ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى متابعة مستوى فيتامين «د».

وأكد أن الالتزام بالفحوصات المنتظمة إلى جانب تبني نمط حياة صحي يساعدان على اكتشاف عوامل الخطورة مبكرًا، والتعامل معها قبل تطورها إلى مشكلات صحية أكثر تعقيدًا.

استشاري الأمراض الباطنة الإصابة بالأمراض تغيير السلوكيات غير الصحية

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