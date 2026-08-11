استشاري أمراض باطنة : عدوى الميكروب السبحي تؤدي إلى التهاب حاد في الكلى

قال الدكتور أيمن رشوان استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء، إن الإصابة بعدوى الميكروب السبحي «ستربتوكاي» قد تتسبب في مضاعفات خطيرة، موضحًا أن دخول الميكروب إلى الجسم عبر جرح، مثل الوشم، يمكن أن يؤدي إلى وصوله إلى مجرى الدم وانتشاره في الجسم، ما يسبب عدوى شديدة.

وأوضح "رشوان"، خلال تقديم برنامج "الدكتور"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحالة قد تشهد ظهور صديد، ويتم التعامل معها باستخدام المضادات الحيوية، لكن انتهاء العدوى الظاهرة لا يعني بالضرورة انتهاء المشكلة، مشيرًا إلى أن الجسم يبدأ في تكوين أجسام مضادة ضد الميكروب.

وأضاف أن الأجسام المضادة قد تلتصق بالميكروب وتكوّن ما يُعرف بـ«الكومبلكس» أو المركب المناعي، الذي يتكون من الميكروب والأجسام المضادة، ثم ينتقل هذا المركب داخل الجسم حتى يصل إلى الكلى.

وأشار إلى أن الكلى تعمل كفلاتر للجسم، وقد تلتصق بها هذه المركبات المناعية، ما يؤدي إلى تحفيز الجهاز المناعي واعتبارها أجسامًا غريبة، فتحدث استجابة مناعية عنيفة داخل الكلى، موضحًا أن هذه الحالة قد تؤدي إلى ما يُعرف بـ«النيڤريتيك سيندروم»، أو التهاب حاد في أجزاء من الكلى وحويصلاتها، نتيجة وجود المركبات المناعية ورد فعل الجهاز المناعي الشديد.

ونوه بأن المريض في هذه الحالات قد يعاني من مجموعة من المضاعفات الخطيرة، في مقدمتها انخفاض كمية البول بشكل ملحوظ، وارتفاع شديد في ضغط الدم، وظهور تورم بالجسم، وقد يصل الأمر إلى الاقتراب من الإصابة بالفشل الكلوي.