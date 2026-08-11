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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجدي شاكر : طفرة في ترميم الآثار الإسلامية .. واكتشاف جديد بسيناء

لدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار
لدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار
محمود محسن

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال الحفاظ على التراث الإسلامي، من خلال ترميم العديد من المساجد والمواقع الأثرية وإعادة تأهيل المناطق المحيطة بها.

وكشف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنماج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”،  عن اكتشاف أثري جديد داخل إحدى الخانات الواقعة على طريق «الدرب السلطاني» في شمال سيناء، مؤكدًا أن الاكتشافات الأثرية المتتالية تعكس عراقة الحضارة المصرية.

وتابع أن مشروعات الترميم لم تقتصر على الشكل الخارجي، بل شملت تدعيم المنشآت ومعالجة مشكلات المياه الجوفية وتطوير الكهرباء والزخارف، مشيرًا إلى أن تكلفة ترميم بعض المساجد الأثرية تتجاوز 200 مليون جنيه.

إزالة الإشغالات والتعديات المحيطة بالمناطق الأثرية

وأشار إلى تنفيذ مشروعات لتحسين الهوية البصرية وإزالة الإشغالات والتعديات المحيطة بالمناطق الأثرية، مؤكدا أن امتداد أعمال الترميم إلى عدد من المحافظات، من بينها بورسعيد والإسكندرية والمنوفية والقليوبية، إلى جانب القاهرة.

مجدي شاكر وزارة السياحة والآثار التراث الإسلامي المساجد المواقع الأثرية

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