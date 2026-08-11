النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين

أكد أشرف الدوكار، رئيس نقابة العاملين بالنقل البري، أن سيارات الربع نقل غير مخصصة لركوب العاملين والمواطنين، مشددًا على منع استخدامها في نقل الركاب، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين.

وقال الدوكار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، ان الإدارة العامة للمرور تتعامل بصورة مستمرة مع هذه المخالفات، وتواجه استخدام سيارات الربع نقل في غير الأغراض المخصصة لها، وفقًا للقواعد المنظمة.

وجود إشراف من جانب وزارة العمل على أوضاعهم

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، شدد رئيس نقابة العاملين بالنقل البري على ضرورة وضع آلية واضحة لتنظيم عملهم، بما يضمن حقوقهم ويوفر الحماية اللازمة لهم، مع أهمية وجود إشراف من جانب وزارة العمل على أوضاعهم وتنظيم عملهم.