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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بلو سكاي تطلق ميزة إخفاء إعادة النشر من مستخدمين مزعجين وترقيم المحادثات الطويلة

Bluesky
Bluesky
احمد الشريف

أضافت منصة التواصل الاجتماعي "بلو سكاي" (Bluesky) ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء عمليات إعادة النشر (Reposts) من أشخاص معينين في خلاصاتهم، إلى جانب إطلاقها لميزة تجريبية تقوم بإضافة أرقام تلقائيًا للمشاركات في المحادثات الطويلة. 

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" المتخصص، فإن هذه الأدوات الجديدة تهدف إلى منح المستخدمين تحكمًا أكبر في المحتوى الذي يظهر لهم، مع إشارة إلى وجود ميزة مشابهة في منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

طريقة إخفاء إعادة النشر من مستخدمين محددين

أوضح التقرير أن الميزة الجديدة تسمح للمستخدم بإخفاء عمليات إعادة النشر القادمة من شخص معين، دون الحاجة إلى إلغاء متابعته بالكامل، وذلك من خلال التوجه إلى ملفه الشخصي، والضغط على أيقونة النقاط الثلاث، ثم اختيار خيار "إخفاء عمليات إعادة النشر في الخلاصات" (Hide reposts in feeds).

وأشار الموقع إلى أن منصة "إكس" تقدم ميزة تبديل مماثلة، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو تمكين المستخدمين من تخصيص تجاربهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ميزة ترقيم المشاركات في المحادثات الطويلة

لفت التقرير إلى أن بلو سكاي أعلنت أيضًا عن إطلاق ميزة تجريبية (beta feature) تقوم تلقائيًا بإضافة أرقام للمشاركات ضمن المحادثات الطويلة، مما يساعد المستخدمين على معرفة عدد المشاركات في السلسلة وتقدير الوقت اللازم لقراءتها. 

وذكر المصدر أن منصة "ثريدز" (Threads) التابعة لميتا تقدم ميزة مشابهة، حيث يمكن للمستخدم تفعيل هذه الخاصية من خلال الإعدادات الخاصة بتطبيق بلو سكاي.

تحكم محسّن في تجربة المستخدم

تأتي هذه التحديثات في إطار سعي بلو سكاي المستمر لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا لمستخدميها، حيث تمنحهم أدوات للتحكم في محتوى خلاصاتهم دون الحاجة إلى مقاطعة علاقات المتابعة. 

وتتيح ميزة إخفاء إعادة النشر حلًا لمن يجدون أن خلاصاتهم مزدحمة بمحتوى معاد نشره من بعض المتابعين، مع الحفاظ على متابعة حساباتهم الأصلية.

منصة التواصل الاجتماعي Bluesky إكس تويتر

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