الهلال الأحمر يكثف دعمه لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية

أعربت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عن خالص تعازيها لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت آمال إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء DMC”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الهلال الأحمر تحرك فور وقوع الحادث، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات وزيرة التضامن الاجتماعي، من خلال الدفع بفرق الاستجابة إلى المستشفيات وأماكن وجود المصابين والضحايا.

وتابعت أن الفرق قدمت دعمًا نفسيًا واجتماعيًا للأسر والمصابين، مع اهتمام خاص بالأطفال، إلى جانب توزيع المياه وحقائب العناية الشخصية. كما تتابع فرق إدارة الحالة الاحتياجات المستقبلية للأسر، وتساند ذوي الضحايا في إجراءات الدفن والعزاء بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية.

الوزارات المعنية في مواجهة تداعيات الحادث

وأشارت إلى أن جهود الهلال الأحمر تأتي في إطار دوره التطوعي والمساند لأجهزة الدولة والوزارات المعنية في مواجهة تداعيات الحادث.