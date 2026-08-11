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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر المصري يدفع بفرق لتقديم الدعم النفسي والعاجل لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
هاني حسين

قدمت أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، التعازي لأسر ضحايا حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية .


وقال أمال إمام  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"   الهلال الأحمر المصري تحرك لتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين ".

وأكملت امال إمام:" فرق من الهلال الأحمر المصري في المستشفيات المتواجد بها مصابين لتقديم الدعم العاجل للمصابين ".

ولفتت أمال إمام :" الدعم النفسي في غاية الأهمية لأسر الضحايا والمصابين لتخفيف حالات الهلع المتواجدة لدى الأهالي ".

وتابعت أمال إمام :"  دور الهلال الأحمر المصري يتمثل بالاستجابة العاجلة وتقييم الاحتياجات المختلفة للحالات المصابة ".
 

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