الهلال الأحمر المصري يدفع بفرق لتقديم الدعم النفسي والعاجل لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية

قدمت أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، التعازي لأسر ضحايا حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية .
وقال أمال إمام في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الهلال الأحمر المصري تحرك لتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين ".
وأكملت امال إمام:" فرق من الهلال الأحمر المصري في المستشفيات المتواجد بها مصابين لتقديم الدعم العاجل للمصابين ".
ولفتت أمال إمام :" الدعم النفسي في غاية الأهمية لأسر الضحايا والمصابين لتخفيف حالات الهلع المتواجدة لدى الأهالي ".
وتابعت أمال إمام :" دور الهلال الأحمر المصري يتمثل بالاستجابة العاجلة وتقييم الاحتياجات المختلفة للحالات المصابة ".