الصحة: 48 ضحية في حادث الإسماعيلية وخروج 10 مصابين بعد تحسنهم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن حصيلة حادث الإسماعيلية بلغت 48 حالة، بواقع 31 مصابًا و17 وفاة، بينهم 15 حالة وفاة في موقع الحادث وحالتان داخل المستشفى.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الإصابات تنوعت بين كسور وكدمات وسحجات ونزيف بالبطن وكسور بالحوض، مع وجود 3 حالات غير مستقرة وحالة تخضع لتدخل جراحي.

وتابع أنه تم خروج 10 مصابين بعد تحسن حالتهم، بينما يتلقى باقي المصابين العلاج في مستشفيات القصاصين والتل الكبير وأبو خليفة.

الدفع بـ34 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث

وأشار إلى الدفع بـ34 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور الإبلاغ عنه، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بوزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية لمتابعة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.