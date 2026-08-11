جدل واسع | وكيل عبدالله السعيد يطلب الرحيل .. والزمالك : لم نحسم موقف اللاعب

حالة من الجدل فرضت نفسها داخل نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة، بشأن مستقبل عبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق، بعدما تضاربت التصريحات حول موقفه من الاستمرار مع القلعة البيضاء.

وأكد وكيل عبدالله السعيد أن اللاعب طلب إنهاء تعاقده مع الزمالك بالتراضي، مشيرًا إلى أن هناك رغبة في الاتفاق على تقسيط المستحقات المالية المتأخرة للاعب لدى النادي.

في المقابل، نفى مصدر داخل نادي الزمالك التوصل إلى اتفاق نهائي مع عبدالله السعيد بشأن فسخ تعاقده بالتراضي، مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن لا يعبر عن موقف رسمي للنادي.

وأوضح المصدر أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة أمام مجلس إدارة الزمالك، الذي يدرس موقف عبدالله السعيد من مختلف الجوانب، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

وشدد المصدر على أن مجلس إدارة الزمالك لم يحسم موقفه حتى الآن، وأن النادي يضع مصلحة الفريق في المقام الأول قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باستمرار اللاعب أو رحيله.

وبذلك، يبقى مستقبل عبدالله السعيد مع الزمالك مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة اللاعب التي أعلنها وكيله في الرحيل، مقابل عدم وصول النادي إلى قرار نهائي بشأن إنهاء التعاقد.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة في الملف، سواء بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فسخ العقد، أو استمرار اللاعب مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.