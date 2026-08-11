طلائع الجيش يضم مهاجم الزمالك السابق في صفقة انتقال حر

نجح نادي طلائع الجيش في التعاقد مع أيمن أمير عبدالعزيز، مهاجم الزمالك السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأتم طلائع الجيش اتفاقه مع اللاعب، الذي انضم إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء علاقته بنادي الزمالك.

ويأتي التعاقد مع أيمن أمير عبدالعزيز في إطار خطة إدارة طلائع الجيش لتدعيم الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للموسم المقبل، في ظل سعي النادي لتكوين قائمة قوية قادرة على المنافسة.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.