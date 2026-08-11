الشرقية : تجهيز المقابر لتشييع جثامين أبناء المحافظة ضحايا حادث الدواويس

وجَّه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المحاسب محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة أبو حماد والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بسرعة تجهيز وتمهيد الطرق المؤدية إلى المقابر وتوفير الإنارة اللازمة بالمقابر، استعدادًا لاستقبال جثامين المتوفين ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل العمال بطريق «الدواويس» بمحافظة الإسماعيلية، من أبناء المحافظة، لتيسير وصول ذويهم والمشيعين للمشاركة في دفن الجثامين.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، والوقوف إلى جانبهم في هذا الحادث الأليم، مع متابعة إجراءات نقل وتسليم الجثامين بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية.

أشار محافظ الشرقية الي استمرار المتابعة والتنسيق على مدار الساعة مع الأجهزة التنفيذية والصحية بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، للوقوف على مستجدات الموقف أولًا بأول، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

ووفقًا للبيانات الأولية حتى الآن، فقد تم حصر ١٣ حالة وفاة من أبناء قرية الملاك بمركز أبو حماد و ٦ حالات وفاة من أبناء قري بحر البقر بمركز الحسينية، وجارٍ استكمال حصر البيانات والتأكد من كافة التفاصيل بالتنسيق مع الجهات المعنية.