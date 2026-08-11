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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الشرقية يتابع الحالة الصحية لـ32 مصابا في حادث تصادم سيارتين لنقل العمال وينعى 15 من الضحايا

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للإسعاف تداعيات حادث تصادم سيارتي لنقل العمال، الذي وقع بطريق «الدواويس» أمام محطة كهرباء الشباب، بنطاق مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر، وفقًا لآخر تحديث وحصيلة أولية، عن وفاة ١٥ شخصًا وإصابة ٣٢ آخرين من أبناء المحافظة.

وجَّه محافظ الشرقية وكيل الوزارة بالتنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية العاجلة للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية على مدار الساعة، حتى تماثلهم للشفاء، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الدعم والرعاية لأسر الضحايا.

هذا وقد وجَّه المحافظ أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الأستاذ أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، وتسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم، من خلال تيسير إجراءات الدفن، فضلاً عن صرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكذا الاعانات للمصابين وفقًا لحالة كلاً منهم ولما يحدده التقارير الطبية الخاصة بهذا الحادث الأليم وفقاً اللوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن بوزارتي التضامن الاجتماعي والعمل.

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية والجهات المعنية، لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمصابين وأسر الضحايا، والوقوف على مستجدات الحادث أولًا بأول.

ونعى محافظ الشرقية ضحايا الحادث من أبناء المحافظة، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرهم وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان.

الشرقية محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بالشرقية وزارة الصحة

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