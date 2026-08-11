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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيد واحدة في الفيوم .. التحالف الوطني يضاعف الدعم للأسر الأولى بالرعاية

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
محمود محسن

أكد عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني جاء بهدف توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي وتعزيز قدرتها على تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، والتعامل مع الكوارث والأزمات، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن أكثر من 21 مؤسسة من مؤسسات العمل الأهلي نسقت جهودها لتقديم حزمة متنوعة ومتكاملة من الخدمات لأهالي محافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن أوجه الدعم شملت الخدمات الطبية، وبرامج التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى المساعدات الموسمية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة وتلبية احتياجاتها الأساسية.

وتابع أن التحالف الوطني أطلق المرحلة الثالثة من فعاليات «إيد واحدة» في محافظة الفيوم، بهدف تقديم دعم مضاعف للأسر الأولى بالرعاية، من خلال تكثيف الخدمات والمساعدات المقدمة للمواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.

وأشار إلى أن الفعاليات شهدت تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين، مؤكدًا أن فرق العمل رصدت نسبة رضا مرتفعة بين المستفيدين عن الخدمات المقدمة، وهو ما يعكس أهمية استمرار وتكثيف جهود مؤسسات المجتمع المدني في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

 تعزيز التكامل بين المؤسسات الأهلية

وأكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل العمل على تعزيز التكامل بين المؤسسات الأهلية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة، ويحقق أكبر استفادة ممكنة للأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

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