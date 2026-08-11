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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التحالف الوطني: قوافل إيد واحدة تستهدف أكثر من 30 ألف مستفيد بالفيوم

التحالف الوطني
التحالف الوطني
هاني حسين

قالت مروة الوكيل، عضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلق في المرحلة الثالثة، أولى قوافل "إيد واحدة" في محافظة الفيوم، بمشاركة أكثر من 16 مؤسسة من أعضاء التحالف، من ضمنها بالطبع مكتبة الإسكندرية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي لؤي أباظة، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه على أرض الواقع هناك عمل مكثف وجهد كبير استجابةً في جميع المجالات، والحملة استهدفت أكثر من 30 ألف مستفيد بمحافظة الفيوم، وتحديدًا في قرية "كحك البحرية".

أوضحت أن هناك إقبال شديد جدًا من المواطنين على الخدمات التي يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال مشاركة أكثر من 16 مؤسسة اليوم في جميع المجالات، ولا سيما مجالات تعليمية، وطبية، وغذائية، وصحية، واجتماعية، وإنسانية، بالإضافة إلى طرق الأبواب، والحقيقة أن هناك عملًا مكثفًا وشديدًا على الأرض، داخل هذه الحملة وفي انطلاقها في الفيوم، طبعًا بدعم من المحافظ، وبوجود السفيرة نبيلة مكرم.

أشارت إلى أن الحملة انطلقت في الساعة الثامنة صباحًا، ولا تزال مستمرة، وبالتالي فهذه أعداد مبدئية للمستفيدين الذين ترددوا وتوافدوا بشكل مكثف جدًا للاستفادة من الخدمات، متابعة: "نتحدث عن 6 آلاف كرتونة غذائية تم توزيعها على أهلنا هناك، ونتحدث عن عدد كبير جدًا من الملابس، وصل إلى 3 آلاف قطعة، وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية والاحتفالية والتوعوية التي تمت".

وأكدت أنه تم توفير عيادات مختلفة في جميع التخصصات للكشف وتقديم خدمة طبية متميزة لأهلنا، إلى جانب خدمة طرق الأبواب، وتوزيع العديد من الإعانات وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الحملة جزءًا كبيرًا يتعلق بالعودة إلى المدارس ودعم الأسر استعدادًا للعام الدراسي في شهر سبتمبر.

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