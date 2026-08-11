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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التحالف الوطني يواصل قوافل «إيد واحدة».. 30 ألف مستفيد بالفيوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كريم عاطف

نفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى قوافل مبادرة «إيد واحدة» الشاملة المرحلة الثالثة بمحافظة الفيوم، وذلك بقرية كحك البحرية، الشواشنة، مركز يوسف الصديق، بمشاركة عدد من مؤسسات وجمعيات التحالف الوطني.

وشهدت القافلة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والمساعدات لأكثر من 30 ألف مستفيد، شملت الخدمات والمساعدات الغذائية والطبية والاجتماعية والإنسانية والتعليمية والثقافية، إلى جانب أنشطة التمكين الاقتصادي والتوعية، بما يسهم في تلبية احتياجات أهالي القرية ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

تضمنت القافلة توزيع أكثر من 6 آلاف كرتونة وطرد من المواد الغذائية، إلى جانب اللحوم والوجبات الساخنة وحلوى المولد، كما شملت المساهمات توزيع أكثر من 3 آلاف قطعة ملابس وشنط مدرسية، فضلًا عن توزيع ألعاب للأطفال وتنظيم أنشطة وكرنفالات ترفيهية وثقافية وتوعوية.

كما قدمت القافلة خدمات طبية متنوعة من خلال عيادات في تخصصات العظام، والأطفال، والباطنة، والجلدية، والأنف والأذن، والعلاج الطبيعي، إلى جانب 3 صيدليات، وقافلة عيون شاملة، ووحدة لطب المسنين، وعيادة بيطرية، فضلًا عن العيادات الطبية الشاملة وصرف العلاج للمستفيدين.

وشملت فعاليات القافلة استقبال طلبات المواطنين للحصول على الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية، والتمكين الاقتصادي، والحالات الإنسانية، والغارمين، وعمليات القلب والقدم السكري والعيون، بما يسهم في الوصول إلى الحالات الأكثر احتياجًا وتوفير أوجه الدعم المناسبة لها.

كما تضمنت القافلة مجموعة من التدخلات التي تستهدف التمكين الثقافي والمعرفي، والدعم التعليمي، وبناء القدرات، والتمكين الاقتصادي والتدريب على الحرف وريادة الأعمال، ودعم الطلاب المتفوقين، إلى جانب توفير مكتبة متنقلة، وتنظيم جلسات حكي وتوثيق لتراث القرى، وجلسات توعوية للمرأة.

وشملت الفعاليات كذلك تنظيم ندوات توعوية حول تنظيم الأسرة وسرطان الثدي، إلى جانب تدريبات على الحرف وريادة الأعمال وأنشطة توعوية للمرأة.

وشارك في تنفيذ القافلة عدد من مؤسسات وجمعيات التحالف الوطني، من بينها مؤسسة أبو العينين، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة العربي، مؤسسة الباقيات الصالحات، مؤسسة راعي مصر، بنك الشفاء المصري، مؤسسة رسالة، مؤسسة صناع الخير، جمعية الأورمان، جمعية الدكتور مصطفى محمود، مؤسسة الجارحي، مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة صناع الحياة، مكتبة الإسكندرية، مؤسسة الجود وبنك الطعام.

وتعكس قافلة «إيد واحدة» الشاملة بمحافظة الفيوم تكامل جهود مؤسسات التحالف الوطني وتنوع تدخلاتها، بما يسهم في الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجات المواطنين من خلال حزمة متكاملة من الخدمات والمساعدات.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسساته الأعضاء، لمواصلة دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم الخدمات والمساعدات المتنوعة للمواطنين، وتعزيز التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني للوصول بالخدمات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوافل مبادرة إيد واحدة مبادرة إيد واحدة

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